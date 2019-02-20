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БРЮССЕЛЬ, 20 фев /ПРАЙМ/. Представители стран ЕС при союзе на уровне Coreper одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, достигнутый между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии ранее в феврале, говорится в Twitter пресс-службы Совет ЕС (EU Council Press).

"Coreper (совет представителей стран ЕС при союзе — ред.) только что одобрил соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве", — говорится в сообщении.

Таким образом, этому документу осталось пройти одобрение Советом стран ЕС на уровне министров, а также профильным комитетом и пленарной сессией Европарламента.

Эти поправки, если вступят в силу, будут охватывать и работу "Северного потока" и создаваемого "Северного потока-2".

Как сообщил ранее РИА Новости источник в ЕС, комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) может в марте проголосовать без обсуждения по поправкам к Газовой директиве. Голосование пленарной сессии Европарламента может состояться в апреле, сказал агентству глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву ЕС, распространив с их помощью ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран. Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале согласовали компромиссный вариант поправок к директиве, частично изменив изначальные предложения ЕК.

Согласно компромиссному варианту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, при котором компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. К этим нормам также относится возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

Однако предлагается и несколько схем предоставления исключений из новых правил директивы, которые планируется делать ограниченными по сроку действия. Они различаются в зависимости от того, является ли газопровод новым или уже существующим. К последним планируется отнести трубы, которые были завершены до вступления новых правил в силу, сообщал источник журналистам. Он не исключил, что вступление в силу новых правил возможно в июне.