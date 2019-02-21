МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 29-30 января 2019 года согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

"Участники выразили мнение, что терпеливый подход к денежно-кредитной политике на данном этапе станет надлежащим шагом в условиях неопределенности и рисков… Кроме того, такой подход позволит получить более четкое представление о состоянии международной торговли и глобальной экономики — в частности, о масштабах и продолжительности экономического спада в Европе и КНР", — говорится в протоколе.

Члены комитета также выразили обеспокоенность в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительного снижения "аппетита к риску" у инвесторов. "Несколько участников подчеркнули, что снижение ликвидности в конце года, по-видимому, сыграло роль в усугублении изменений в условиях финансового рынка", — отмечается в документе.

При этом члены комитета отметили, что данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда и устойчивом росте реального ВВП США в четвертом квартале 2018 года. Годовая инфляция в ноябре была несколько ниже 2% в результате снижения цен на энергетическое сырье. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 марта.