ВЛАДИВОСТОК, 21 фев /ПРАЙМ/. Таможня не отмечает проблем в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января 2019 года до 500 евро, сообщил журналистам во Владивостоке заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Александр Попов.

Стоимость зарубежных интернет-покупок, в отношении которых взимается пошлина, с 1 января 2019 года была понижена до 500 евро с действовавших ранее 1000 евро в месяц.

"Мы уже живем с лимитом 500 евро, никаких сложностей не возникло. За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3%, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости. Уверен, что и дальше не будет", — сказал Попов.

По его словам, работа по контролю за стоимостью идет с помощью специального информационного продукта и налаженного взаимодействия с Почтой России.