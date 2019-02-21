МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В четверг, 21 февраля, нижняя палата парламента России рассмотрит предложение создать механизм для наследования страховых пенсий, пишет "Российская газета".

Депутаты обсудят инициативу, согласно которой гражданин, в течение своей жизни уплачивавший страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату. Предложены два варианта: либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат его наследникам.

Автоыр инициативы хотят законодательно закрепить право наследования страховой пенсии в России. Чтобы это было возможно, по мнению авторов инициативы, необходимо установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Он будет рассчитываться, исходя из ожидаемой продолжительности жизни в РФ плюс пять лет.

В этот период россиянин-пенсионер либо его наследники будут иметь гарантии получения страховой пенсии.