МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,4%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована дефляция на уровне 0,8%.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в январе в годовом выражении составила 1,7%, в месячном была зафиксирована дефляция в 1%. Оба показателя также совпали с экспертными прогнозами и предварительнй оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.