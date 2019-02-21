МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила концепцию антимонопольного кодекса и готова к ее публичному обсуждению, сообщает ведомство.

Служба подготовила концепцию конкурентного кодекса, который мог бы систематизировать нормы антимонопольного законодательства, сообщил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский, слова которого приводятся в сообщении.

"Появление такого кодекса сделает систему более стабильной и будет плюсом к правильному регулированию экономических отношений. Что касается содержания, то он может охватить не только положения закона о защите конкуренции, но и, например, рекламного законодательства и тарифного регулирования. Этот вопрос можно решить в рамках различных дискуссий", — рассказал Пузыревский.

Также, комментируя исполнение национального плана развития конкуренции, он указал, что после принятия этого документа изменилось отношение представителей органов власти к этому вопросу. Теперь, по словам замруководителя ФАС, при принятии управленческих решений органы власти оценивают их последствия для конкуренции.