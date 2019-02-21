МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале поднялся до 51,4 пункта с 51 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя лишь до 51,1 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в феврале вырос до 52,3 пункта с 51,2 пункта в январе. Аналитики ожидали, что индикатор вырастет лишь до 51,5 пункта. Индекс деловой активности в промышленности зоны евро упал до 49,2 пункта с январских 50,5 пункта. Значение показателя стало минимальным за 5 лет и 8 месяцев. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 50,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в феврале, по предварительной оценке, обновил максимум за 4 месяца, увеличившись до 52,7 пункта против значения января в 51,2 пункта. PMI сферы услуг Германии поднялся до максимума за 5 месяцев в 55,1 пункта с 53 пунктов в январе. При этом PMI в промышленности опустился до 47,6 пункта с январских 49,7 пункта, обновив минимум более чем за 6 лет.

Композитный индекс деловой активности во Франции в феврале, по предварительной оценке, поднялся до 49,9 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее. PMI страны в сфере услуг также вырос — до 49,8 пункта с 47,8 пункта в январе. PMI в области промышленности вырос до 50,1 пункта с 49,8 пункта, достигнув таким образом максимума за 5 месяцев.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.