МОСКВА, 21 — ПРАЙМ. По данным министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2018 года снизился на 4,7%, и на 1 января 2019 года составил 2,206 триллиона рублей. В абсолютном выражении суммарный объем госдолга регионов сократился на 109 миллиардов рублей, и наибольший вклад в его снижение внесли Кемеровская область (-22,61 миллиарда рублей) и Республика Коми (-10,15 миллиарда рублей). Кроме того, еще в восьми регионах объем госдолга сократился на 5-9 миллиардов рублей. И если бы не рост госдолга Московской области (+31,5 млрд руб), то снижение суммарного регионального государственного долга было бы более впечатляющим.

Объем муниципального государственного долга по итогам 2018 года вырос на 1,1% и составил 371,86 миллиардов рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2019 года составил 2,58 триллиона рублей, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.

Снижение государственного долга проходило на фоне роста доходов бюджетов субъектов РФ. По итогам 2018 года суммарный объем налоговых и неналоговых доходов всех субъектов РФ вырос на 14,5%, при этом сокращение было зафиксировано всего в двух регионах. Объем суммарных расходов бюджетов всех субъектов РФ вырос на 10,8%.

В СТРУКТУРЕ ГОСДОЛГА БЕЗ ПЕРЕМЕН

В структуре регионального государственного долга существенных изменений не произошло и, как и годом ранее, большая часть задолженности приходится на бюджетные кредиты, но вот их удельный вес немного снизился. По итогам 2018 года доля бюджетных кредитов составила 43% против 44% в 2017 году. Доля коммерческих кредитов на 1 января 2019 года составила 28,8% и за год она не изменилась. Хотя количество регионов, в долговой структуре которых полностью отсутствует коммерческая задолженность, выросло до 26 с 20 годом ранее. В условиях сократившихся возможностей льготного кредитования за счет бюджета продолжила расти доля ценных бумаг, и по итогам 2018 года она составила 25%. При этом продолжили сокращаться государственные гарантии. В общей структуре регионального госдолга их всего 3,2%. Информация о структуре государственного долга регионов приведена в таблице.

Для определения уровня долговой нагрузки эксперты рейтингового агентства РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" составили рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2018 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 января 2019 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за 2018 год.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ СНИЖАЕТСЯ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД

Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2019 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2018 года составило 25,3%, что на 5,2 процентных пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. При этом Республика Мордовия продолжать бить антирекорды, расширяя диапазон региональных значений, который по итогам 2018 года дошел до 236,5%. Республика Мордовия не первый год замыкает рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки. По итогам 2018 года долговая нагрузка на региональный бюджет выросла на 11,2 процентных пункта, объем госдолга — на 12,5%, а налоговые и неналоговые доходы бюджета — всего на 7,1%. Долговая ловушка, в которую попали региональные власти, все сильнее затягивает и самостоятельно, без качественной помощи со стороны федеральных властей, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, с ситуацией справится вряд ли получится.

По итогам 2018 года всего в двух регионах РФ госдолг превышает налоговые и неналоговые доходы бюджета, хотя еще год назад их было семь. Кроме вышеупомянутой Республики Мордовия, в замыкающую рейтинг группу входит Костромская область. Но здесь нельзя не отметить положительные изменения, которые произошли в области в сфере госдолга, в том числе благодаря введенному в начале 2018 года казначейскому сопровождению. За прошедший год долговая нагрузка на областной бюджет сократилась на 19,8 процентных пункта, при этом объем госдолга снизился на 7%, а налоговые и неналоговые доходы выросли на 9%. В долговой структуре сократилась доля коммерческих кредитов, что так же можно отнести к позитивным тенденциям.

В целом же, в 42 регионах РФ государственный долг на 1 января 2019 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 23 субъектах РФ госдолг превышает 70% собственных доходов. По сравнению с предыдущим годом эти группы сократились на пять и девять регионов соответственно.

В ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА

Лидирующая в рейтинге группа увеличилась до тринадцати регионов с девяти, наблюдаемых в течение нескольких лет. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг по-прежнему отсутствует. К лидерам относятся регионы, в которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, и в число входят г. Москва, Тюменская область, Ленинградская область, Алтайский край, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Республика Крым и Владимирская область.

Все регионы в группе, за исключением Тюменской области и Приморского края, сократили свою долговую нагрузку по итогам прошедшего года.

77 РЕГИОНОВ РФ СОКРАТИЛИ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ

В подавляющем большинстве регионов долговая нагрузка по итогам 2018 года сократилась. Положительные тенденции отмечаются в 77 российских регионах, и, как отмечалось выше, связаны они как с увеличением налоговых и неналоговых доходов, так и с сокращением объема государственного долга. Лидерами по положительной динамике стали Республика Карелия и Республика Хакасия, где долговая нагрузка сократилась на 46,2 и 46 процентных пункта соответственно. В обеих республиках это произошло за счет существенного роста налоговых и неналоговых доходов и снижения госдолга. Республика Хакасия еще недавно была в числе замыкающих рейтинг, но, как и с Костромской областью, здесь можно отметить положительный эффект казначейского сопровождения, введенного в начале 2018 года. Кроме того, более чем на 20 процентных пунктов долговая нагрузка снизилась в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской области, Кемеровской области, Республике Коми и в Белгородской области. В двадцати российских регионах долговая нагрузка сократилась на 10-20%.

Уровень долговой нагрузки вырос в шести субъектах РФ, и самый существенный прирост показала Республика Мордовия, нарастив долговое бремя на 11,2 процентных пункта.

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВЫРОС В 49 РЕГИОНАХ РФ

По оценкам экспертов Рейтингового агентства РИА Рейтинг, в 2018 году абсолютный объем государственного долга снизился в 64 регионах, в трех регионах — Курской области, Курганской области и Республике Алтай – не изменился, в 16 регионах — вырос. В Севастополе и Сахалинской области государственный долг отсутствует.

Лидером по положительной динамике госдолга стала Кемеровская область, чей госдолг сократился на 40,4% в основном за счет полного погашения коммерческой задолженности. Кроме того, более чем на 30% сократились объемы государственного долга в Ненецком автономном округе, Иркутской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Тюменской области (+123,5%), но отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет всего 1,8%.

По абсолютному значению государственного долга лидером по-прежнему остается Краснодарский край. Но за прошедший 2018 год его объем сократился на 6% и составил 140,2 миллиарда рублей. Снижается и долговая нагрузка на краевой бюджет, уровень которой по итогам 2018 года составил 66,6%, что на 11,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Хорошую поддержку положительной тенденции, наблюдаемой третий год подряд, оказывает рост налоговых и неналоговых доходов бюджета (+9,7% в 2018 году). Еще в двух регионах – Московской области и Красноярском крае — объем государственного долга превышает 100 миллиардов рублей, но ситуация с долговой нагрузкой на бюджеты регионов остается на приемлемом уровне.

В 2019 ГОДУ ГОСДОЛГ СНОВА НАЧНЕТ РАСТИ

В течение последних трех лет Минфин РФ настоятельно призывал региональные власти проводить более обдуманную и взвешенную политику привлечения заемных ресурсов в местные бюджеты, постепенно сокращая возможности кредитования регионов за счет федерального бюджета. Но растущие социальные обязательства, прописанные в «майских указах» и Послании Президента РФ Федеральному собранию, будут способствовать возобновлению роста государственного долга регионов и, скорее всего, уже в текущем году, что приведет и к увеличению долговой нагрузки на региональные бюджеты. Согласно последним комментариям, Минфин РФ ожидает увеличения суммарного регионального госдолга до 2,5 триллионов рублей к концу 2019 года. Если предположить, что расчет окажется верным и госдолг регионов РФ к началу 2020 года увеличится на прогнозируемые 15-17%, при этом налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов вырастут в пределах 10%, то, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, долговая нагрузка регионов РФ вырастет до 27-28%.