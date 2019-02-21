МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина, озвученного на обращении к членам Федерального собрания РФ, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

"Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе", — пояснили в ПФР.

В фонде рассказали, что согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

"Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году", — отмечается в сообщении ПФР.

В фонде подчеркнули, что новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили. Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.

Также вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяны Голикова сообщила, что вся индексация пенсий и социальных доплат населению в России будет осуществляться сверх уровня прожиточного минимума, соответствующие поправки будут внесены в законодательство.