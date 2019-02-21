АЛМА-АТА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство республики должно уйти в отставку.

Заявление Назарбаева опубликовано на его сайте.

По мнению президента, системная работа по повышению благосостояния граждан "так и не была выстроена". В частности, по его словам, "реальные доходы населения не увеличиваются, доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет".

Он подчеркнул, что "в результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью".

"На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику", — заявил глава государства.

"В этих условиях я как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку", — подчеркнул Назарбаев.