АЛМА-АТА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, исполнять обязанности премьера страны будет Аскар Мамин, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее Назарбаев раскритиковал работу действующего состава правительства, и заявил, что оно должно уйти в отставку.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", — говорится в тексте указа.

Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

До сегодняшнего дня премьер-министром Казахстана был Бакытжан Сагинтаев, Мамин занимал пост первого зама.