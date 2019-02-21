МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Депутаты Госдумы в четверг в первом чтении планировали обсудить законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях, однако не успели этого сделать. Пока не сообщается, будет ли он рассмотрен в будущем.

Законопроект внес в Госдуму в сентябре 2018 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов совместно с однопартийцами. Суть идеи в том, что страховые пенсии планируется передавать по наследству, чтобы человек, который самостоятельно или через работодателя отчислял в течение жизни взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), получил гарантированное право на их возврат со стороны государства.

Сейчас деньги могут вернуться лишь в виде страховой пенсии, но, если человек до нее не доживает, они просто сгорают. Наследовать страховую пенсию можно лишь в одном случае – если пенсионер при жизни не успел получить выплату за месяц, в котором произошла смерть.

Полноценное наследование возможно лишь в отношении накопительной части трудовой пенсии и пенсионных отчислений в НПФ, которые в добровольном порядке осуществлял гражданин. Правда, если гражданин уже оформил пенсию и хотя бы один раз успел ее получить, то наследовать будет нечего. В этом случае пенсионные накопления умершего переходят в собственность государства и расходуются Пенсионным фондом на выплату пенсий.

Чтобы изменить ситуацию, депутаты предлагают установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости" — ежегодно утверждаемый правительством России возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.

Авторы инициативы поясняют, что гарантированный период получения страховой пенсии по старости определяется по следующей формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс 5 лет.

Правда, не уточняется, не прекратится ли с принятием закона право на получение пенсии, если человек переживет этот возраст.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты сдержанно оценили перспективы принятия законопроекта и его финансовое обоснование. Вряд ли этот проект куда-то вообще пойдет дальше, полагает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "По пенсионной системе основное законотворчество все-таки в министерствах. Думаю, это одно из предложений, к которому вряд ли будут прислушиваться", — отметил он.

УДАР ПО СОЛИДАРНОСТИ

В настоящее время пенсионная система РФ состоит из двух частей: накопительной, которая в соответствии с действующим законодательством может быть передана по наследству, и большей по размеру страховой, напомнила руководитель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Те взносы из страховой части, которые работодатель переводит на лицевые счета работников, сразу же идут на уплату пенсий нынешних пенсионеров. Это основной принцип работы солидарной пенсионной системы.

При ее реализации государство выступает исключительно в качестве гаранта получения работающими пенсий в будущем, не вкладывая при этом в ПФР собственные средства. Следовательно, при наступлении неблагоприятной демографической ситуации, например, когда количество работающих падает, а количество пенсионеров растет, пенсионная система начинает переживать кризис. Именно это послужило главной причиной повышения пенсионного возраста.

"Таким образом, предложение о возможности наследования страховой части пенсии противоречит самому принцип солидарности, на котором базируется существующая пенсионная система, так как в Пенсионном фонде просто не найдется средств на выплату наследникам страховой части пенсии", — говорит Ручкина.

При этом, даже если такая законодательная инициатива будет принята, это может привести к увеличению размера самих страховых взносов, что впоследствии может вызвать рост количества так называемых "серых зарплат", добавила она.

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В свою очередь, глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис полагает, что воплощение инициативы повысит социальную защищенность малоимущих семей, бюджеты которых часто критически зависят от одного работника. "Потребность в получении такого рода наследства особенно остро стоит в регионах с проблемными рынками труда и в семьях с традиционным укладом жизни, то есть в депрессивных регионах и на Кавказе", — считает он.

Объем расходов ПФР в случае утверждения законопроекта пока приблизительно оценен в 157 млрд рублей в год. Но, по словам, эксперта, расчеты дополнительных расходов ПФР, приведенные авторами законопроекта, совершенно не выдерживают критики, поскольку оценивают весь объем выплат страховых пенсий, а не предложенные гарантированные выплаты.

"Так как инициатива явно сопряжена с нарушением страховых принципов распределительной пенсионной системы, то логичным было бы предусмотреть уточнение целевой категории, к примеру, через установление материального ценза для получателей. Иначе получается совершенно неадекватное распыление и без того дефицитного бюджета ПФР", — заключил он.