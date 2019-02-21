МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету подготовил поправки в законодательство об ипотечных каникулах в течение 6-12 месяцев, документ планируется внести в Госдуму на будущей неделе, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Сергей Рябухин.

"Наше предложение идет в продолжение инициатив президента РФ Владимира Путина о возможности введения каникул по ипотечным платежам. Документ даст возможность человеку при наступлении сложных жизненных обстоятельств — потеря работы, снижение дохода — взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на 6-12 месяцев без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру", — сказал Рябухин.

По его словам, законопроект "планируем внести в Госдуму на будущей неделе, надеемся, депутаты нас поддержат".

По словам главы комитета, проект закона может быть принят парламентом в весеннюю сессию и "сразу вступить в силу".