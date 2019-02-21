МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Попадание в "черные списки" Банка России не мешает некоторым финансистам сохранять занимаемые должности, в том числе в госбанках, поэтому регулятор вновь поднял вопрос расширения области применения закона о деловой репутации, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"К сожалению, многие из тех, кто сегодня в так называемом "черном списке", работают на не согласуемых Банком России должностях, они не главные бухгалтеры, не члены правления, но они директора департаментов, начальники управлений, и они работают в том числе в государственных банках", — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме.

В качестве стоящих перед регулятором вызовов Швецов вновь поднял вопрос распространения закона о деловой репутации на сектора, которые сегодня им не покрыты, а также вопрос о людях, которые работают в финансовом секторе на должностях, которые не согласовывает Банк России.

В частности, ЦБ предложил подумать, нужно ли расширять запрет на профессию за пределами бухгалтерии, ревизора, контролера, члена правления и члена совета директоров, добавил Швецов.

Ранее в рамках встречи с членами Ассоциации банков России Швецов заявлял, что ЦБ планирует расширить область применения закона о деловой репутации руководства финансовых организаций.

Действующий закон о требованиях к деловой репутации руководства финансовых организаций распространяется на кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые и управляющие компании.