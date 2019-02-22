МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране в январе увеличились на 0,3%.

Месяцем ранее, в декабре, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,3%, а в месячном — дефляция в 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в январе увеличились на 0,8% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в январе увеличились на 0,2%.