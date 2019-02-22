МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. РЖД в 2019 году получат 40 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб), следует из материалов на официальном сайте проектов нормативных актов.

Модернизация БАМа и Транссиба — один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории РФ. Стоимость первого этапа, который сейчас реализуют РЖД, оценивается в 562,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 150 миллиардов рублей — средства ФНБ. РЖД получают их, размещая в пользу фонда привилегированные акции. Часть средств компания уже получила через такой механизм.

"Проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в устав ОАО "Российские железные дороги" предусматривает увеличение уставного капитала… на 40 миллиардов рублей за счет средств ФНБ путем размещения привилегированных акций общества на реализацию проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", — говорится в материалах к проекту.

Планируемым сроком вступления изменений в силу указан июнь 2019 года.

Представитель РЖД в декабре 2018 года сообщал РИА Новости, что РЖД в 2018 году получат из Фонда национального благосостояния на проекты по модернизации БАМа и Транссиба 20 миллиардов рублей, ещё 30 миллиардов рублей — в 2019 году. РЖД в марте 2015 года размещали префы на 50 миллиардов рублей и получили первый транш из ФНБ на эту сумму.