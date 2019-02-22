МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бюджеты регионов России в 2018 году суммарно были исполнены с профицитом в 492 миллиарда рублей впервые за 12 лет, этому способствовали благоприятная макроэкономическая конъюнктура и решения в сфере госуправления, подсчитали аналитики АКРА.

"Впервые за анализируемый нами период (с 2007 года) суммарный итог исполнения бюджетов регионов сложился в совокупный профицит в 492 миллиарда рублей. Для сравнения, результатом 2017 года был дефицит в 15,5 миллиарда рублей, а 2016 года — дефицит в 2,4 миллиарда", — говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования Елены Анисимовой и Ильи Цыпкина, в 2018 году сочетание макроэкономической конъюнктуры и государственных управленческих решений создали благоприятную среду для исполнения региональных бюджетов.

Так, 70 регионов завершили минувший год с профицитом, тогда как годом ранее их было лишь 45. При этом совокупный профицит регионов, закончивших год с положительным результатом, составил 551 миллиарда рублей — это в 3,6 раза больше, чем в 2017 году. Совокупный дефицит регионов оказался на уровне 59 миллиардов рублей, что почти в три раза меньше показателя 2017 года.

"Основной вклад в рост доходов вновь внес налог на прибыль. Однако сейчас это обусловлено не изменениями в законодательстве, а ростом цен на сырье. Поступления по этому налогу увеличились на 576 миллиардов рублей. Этот прирост наполовину обеспечил рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) регионов и 38% роста совокупных доходов", — отмечается в исследовании.

В разрезе регионов ситуация такова: 27 из них смогли перейти с дефицитного исполнения бюджетов на профицитное, 11 снизили уровень дефицита и лишь у трех регионов по итогам года дефицит бюджета увеличился (Московская область, Хабаровский край и Сахалинская область). Республика Алтай и Амурская область по итогам 2018 года стали дефицитными, тогда как в предыдущем году имели бюджетный профицит.