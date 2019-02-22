МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минпромторг направил "Газпрому" на рассмотрение актуализированный совместно с ФАС и при участии трубных металлургических компаний стандарт закупок труб большого диаметра (ТБД). Предложение ведомства направлены на обеспечение равных прав поставщиков трубной продукции, следует из письма, копия которого есть в распоряжении "Прайма".

Минпромторг просит определить позицию "Газпрома" по изменениям стандарта и возможности его внедрения в практику закупок ТБД.

В качестве основных положений стандарта ведомство указывает следующие: необходимость проведения ПАО "Газпром" повторного аукциона на улучшенных условиях в случае, если первоначальная процедура закупки признана несостоявшейся; невозможность заключения ПАО "Газпром" договора с единственным поставщиком по итогам проведенной процедуры закупки (повторной процедуры закупки на условиях, отличных от условий, на которых была проведена процедура закупки); определение начальной минимальной цены в соответствии с формулой.

В частности, стандартом устанавливается, что общий объем закупок ТБД "Газпромом" и его предприятиями у единственного поставщика не может превышать 10 тысяч тонн в течение года. Цена рассчитывается по формуле, оговоренной в документе.

Кроме того, проектом предлагается ограничить "Газпрому" объем закупки ТБД по краткосрочным договорам 15%, остальные объемы должны закупаться по долгосрочным контрактам. Объем одного лота закупки труб по долгосрочным договорам не должен превышать 120 тысяч тонн, а по краткосрочным – 10 тысяч тонн.

Трубные компании предлагают обеспечить им доступ к информации об изменении ценовых предложений в ходе аукционов. С победителем закупочной процедуры, предложившим наиболее низкую цену, заключается договор на поставку 60% ТБД от объема лота. Тот, кто занял второе место, имеет право на заключение договора на поставку 25% от объема лота. Занявший третье место получает право на 15%. Если последний отказался от участия, то его 15% переходят ко второму победителю. В случае если те, кто занял второе и третье место, отказались от участия, лидер аукциона получает право на поставку 100% объема лота.

В случае признания первоначального аукциона несостоявшимся необходимо проведение повторного на улучшенных условиях. При этом заключение договора с единственным поставщиком по итогам повторной закупки невозможно.

Изначальная версия стандарта была направлена "Газпрому" полтора года назад, еще до осложнения отношений между газовой монополией и поставщиками ТБД. Тогда "Газпром" не отреагировал на предложение о внедрении документа в практику закупок. В конце 2018 года он был актуализирован в целях необходимости сокращения практики закупок трубной продукции у единственного поставщика.

"Разработка и актуализация указанного стандарта обусловлена необходимостью минимизации практик закупок трубной продукции у единственного поставщика в целях обеспечения равнодоступности российских производителей ТБД к указанным процедурам и достижения баланса между интересами основного потребителя и производителями трубной продукции", — отмечается в письме Минпромторга.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Охлаждение отношений между "Газпромом" и трубными компаниями возникло в конце 2017 года, когда "Газпром" расторг действующие контракты с ведущими поставщиками ТБД. По факту на рынке ТБД сложилась непростая ситуация, при которой по инициативе газовой монополии не обеспечиваются принципы честной конкуренции и отсутствия дискриминации, равного доступа производителей к закупкам естественных монополий и компаний с государственным участием.

При этом от неконкурентных аукционов страдают все. Производители ТБД – от падения загрузки; бюджеты регионов, где расположены трубные производства, – от снижения объема отчисления налогов и негативных социальных последствий. "Газпрому" это грозит ростом рисков по качеству продукции и неисполнением контрактов в целом.

Если стороны не договорятся, плохо придется и трубникам, и самому "Газпрому", полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Первые останутся без заказов, а второй вынужден будет покупать необходимые трубы за рубежом по более высоким ценам, чтобы не допустить срыва проектов.

"В случае несогласия, у трубопроизводителей есть рычаг давления – по совместительству они производят и листовой прокат, а компания, поставляющая трубы в "Газпром", его не имеет. Договорившись поставлять его по непривлекательным ценам, остальные игроки могут сорвать поставки труб по контракту ЗТЗ с "Газпромом", поскольку закупать листовой прокат за рубежом дорого и долго", — говорит он.

Кроме того, "Газпром" покупает и другие трубы, которые не производит ЗТЗ, а, к примеру, у "Северстали" или ЧТПЗ они есть. Поэтому компании могут в случае необходимости повысить цены на этот товар.

"Все дело не в монополии того или иного производителя, а, скорее, в желании "Газпрома" отрегулировать цену на трубы", – полагает руководитель аналитического отдела БКС Глобал Маркетс Кирилл Чуйко. Если один производитель готов продавать дешевле, неудивительно, что покупать будут именно у него, несколько обвалив тем самым рынок.

В самом "Газпроме" на запрос "Прайма" не ответили.

РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА

Данная тема обсуждалась в Минпромторге в ноябре 2018 года. По итогам совещания была создана рабочая группа с участием представителей ФАС, "Газпрома" и компаний-производителей ТБД. На встрече рассматривались действующие механизмы закупок трубной продукции "Газпромом" и развитие конкуренции.

Участники обратили внимание, что в общем объеме закупок на 2018 год доля сделок по конкурсу составляет 71% против 81% годом ранее, а доля закупок у единственного поставщика увеличилась с 19% до 29%. При этом в закупках на 2019-2020 годы на долю единственного поставщика приходится уже 99%.

В целом в январе-октябре 2018 года по результатам неконкурентных закупок у единственного поставщика "Газпромом" были размещены заказы на поставку ТБД на общую сумму более 54 млрд рублей для нового строительства и ремонтно-эксплуатационных нужд.

В период с ноября по февраль состоялось несколько встреч для обсуждения проекта стандарта закупок ТБД. Изначально Минпромторг рассчитывал, что к 11 февраля документ будет направлен в "Газпром", а 25 февраля газовая монополия проинформирует членов рабочей группы о результатах рассмотрения стандарта и представит рекомендации по его внедрению в практику закупок. Если консенсуса достичь не удастся, вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии по черной металлургии, которую возглавляет премьер Дмитрий Медведев.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Эксперты отмечают, что мощности российских трубных заводов втрое превосходят потребности рынка ТБД и составляют 2,96 млн тонн. При этом на российский рынок в первом полугодии было поставлено 1,03 млн тонн ТБД при экспорте 609 тысяч тонн, а во втором полугодии, как ожидается, будет отгружено 868 тысяч тонн ТБД при экспорте 125 тысяч тонн. По прогнозам, в 2019 году на внутренний рынок будет поставлено 925 тысяч тонн как в первом, так и во втором полугодии.

"В 2018 году после двухлетнего снижения рынка ТБД потребление этих труб в стране выросло на 18%, до 2,06 млн тонн. Внутренний спрос на ТБД стимулировало строительство "Газпромом" второй нитки газопровода Грязовец-Выборг и увеличение поставок для ремонтно-эксплуатационных нужд "Транснефти". Ожидается, что в среднесрочной перспективе отгрузки ТБД на российский рынок могут сохраниться на том же уровне, — говорит директор ФРТП Игорь Малышев. – В 2019 году российские трубные компании могут начать поставки своей продукции для газопроводного проекта "Сила Сибири-2". В связи со значительной протяженностью этого газопровода для его строительства потребуется в общей сложности более 1 млн тонн ТБД. Также в 2019 году планируется поставка "Газпрому" 250 тысяч тонн ТБД в рамках расширения мощностей газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток".

"Для загрузки производственных мощностей трубникам необходимо развивать экспортные направления и искать новые возможности, причем не только в нефтегазовой сфере, — отмечает собеседник "Прайма". — Насколько я знаю, китайцы рассчитывают на прогресс в переговорах по строительству магистрального водовода из РФ в Китай. По оценкам китайских экспертов, для реализации проекта потребуется около 2 млн тонн стальных труб".

Ранее китайская Ассоциация по сотрудничеству между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением на межправительственном уровне обсудить возможность решения проблемы дефицита воды в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая за счет переброски водных ресурсов из Алтайского кра. Основным способом, по мнению китайских экспертов, является строительство магистрального водовода из РФ в КНР транзитом через Казахстан, а также применение инновационных технологий, повышающих эффективность использования водных ресурсов.

Общая мощность водовода может составить до 2,4 млрд кубометров в год, а его протяженность – 1200-1500 км. Реализация проекта должна сократить дефицит водных ресурсов на приграничных территориях Казахстана и КНР минимум на 50%.