ПОСЛАНИЕ: ТЕМЫ И ИДЕИ

Главным событием недели стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В его экономической части глава государства сосредоточился на проблемах внутреннего характера, обозначив ключевые показатели, которых властям страны предстоит достичь. Прежде всего, это поддержка семей с детьми. Путин предложил с 2020 года распространить "детские" выплаты на все семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, а также установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредитования. При этом семьям, где родился третий ребенок, компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке. Налоги для семей с детьми также предложено сократить, а некоторые выплаты, напротив, повысить.

Говоря о ключевых задачах в сфере экономики, Путин заявил, что России нужно решить системные проблемы, чтобы выйти на высокие темпы роста. Так, в частности, необходимо за 6 лет увеличить в 1,5 раза несырьевой экспорт. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7% — для этого следует улучшить деловой климат и администрирование. Президент подробно остановился на вопросах обороны, науки и образования, а также транспортной инфраструктуры, озвучив ориентиры на ближайшее будущее. Были затронуты такие темы, как поддержка культуры, медицины и утилизация мусора. Путин выразил надежду, что результаты приоритетных нацпроектов, на которые выделено более 25 триллионов рублей, будут видны уже к концу 2019 года.

АФК И ЕЕ СДЕЛКИ

АФК "Система" во вторник приобрела 25% петербургской девелоперской группы "Эталон", перед этим продав ей 51% московского девелопера "Лидер-Инвест". Пакет московской компании продан за 15,2 млрд рублей, доля в "Эталоне" приобретена у основателя застройщика Вячеслава Заренкова и членов его семьи за 226,6 млн долларов. Эксперты назвали сделку взаимовыгодной: "Система" поменяла "Лидер-Инвест" на более качественный актив, а "Эталон" усилит присутствие на рынке девелопмента, оставаясь публичной компанией.

Кроме этого, АФК приобретает 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited у мобильного оператора МТС за 7,9 млрд рублей. Таким образом, МТС полностью выходит из капитала Ozon, а доля прямого владения АФК в Ozon в результате сделки составит 19,3%. Кроме того, входящий в группу "Системы" венчурный фонд Sistema_VC (в нем "Системе" принадлежит 80%) владеет 16,3% акций Ozon. Ранее основной владелец АФК Владимир Евтушенков говорил, что корпорация планирует нарастить долю в Ozon до 40%. Учитывая потенциал электронной торговли, "Система", таким образом, делает на эту отрасль стратегическую ставку.

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Согласно обнародованным во вторник материалам Счетной палаты, исполнение расходной части бюджета РФ в 2018 году стало самым низким за последние 10 лет и составило 95,5% запланированного объема. Объем неосвоенных средств бюджета вырос в 1,3 раза — до 785,8 млрд рублей. Низкий уровень исполнения расходов отмечается по десяти госпрограммам, из которых по девяти исполнение ниже уровня 2017 года. Самое низкое исполнение Счетная палата отметила по госпрограмме развития фармацевтической и медицинской промышленности, космической деятельности, а также реализации государственной национальной политики.

Среди причин низкого исполнения бюджета по расходам аудиторы называют внесение изменений в бюджет РФ в конце года, позднее заключение госконтрактов и длительные конкурсные процедуры. Контрольное ведомство отмечает также длительные сроки принятия нормативных актов правительства, из-за чего не предоставлены субсидии отдельным юрлицам. По мнению экспертов, сокращение бюджетных расходов полностью укладывается в политику бюджетной консолидации, проводимой на сегодняшний день экономическим блоком РФ. Исполнение расходной части бюджета вовсе не должно быть 100%, особенно, если она изначально была завышена. Ситуация с расходами может сохраниться и в 2019 году.

DANSKE BANK: СКАНДАЛ РАЗГОРАЕТСЯ

На этой неделе стало известно, что крупнейший банк Дании — Danske Bank — прекращает свою деятельность в России и в балтийских странах. Работу продолжит только центр обслуживания в Литве, который выполняет ряд административных функций для банка. В 2018 году Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Подозрения расследуются в Эстонии, Дании Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 млрд долларов, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.

В участии в отмывании денег через Danske Bank заподозрили и шведский Swedbank – по данным СМИ, через счета в нем в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 млрд евро, полученных нелегально. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что планирует подать в суд на Swedbank в связи со скандалом. По его словам, нынешние обвинения – "только начало". Браудер уверен, что Swedbank необходимо провести ту же внутреннюю проверку, что когда-то провел Danske Bank. В свою очередь, Swedbank заявил, что вовремя реагировал на подозрительные операции, но в связи с подозрениями проведет внешний аудит. Фининспекции Швеции и Эстонии также проведут совместное расследование в отношении Swedbank.

САМОЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

На этой неделе Минфин предложил подумать о распространении налогового режима для самозанятых на все регионы России начиная с 2020 года. Соответствующее поручение дал профильным ведомствам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания коллегии Минфина. Пока данный режим работает в виде эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Он предусматривает для зарегистрировавшихся в качестве самозанятых уплату подоходного налога по упрощенной схеме не в 13%, а в 4 или 6%. В Минфине посчитали, что с января, когда новация начала работать, к ней подключились около 30 тысяч человек.

По мнению экспертов, в настоящее время распространение схемы на всю Россию было бы преждевременным. Для начала ее нужно оценить с точки зрения эффективности, собрать правоприменительную практику. Новацией уже начали пользоваться работодатели, которые переводят работников в режим самозанятых, экономя на выплатах в фонды и упрощая возможность увольнения. С этим следует разбираться, хотя доказать факт злоупотребления крайне сложно. Кроме того, сейчас в стране не лучшая экономическая ситуация для подобных инициатив. И работодатели, и работники ищут все возможные способы уменьшить расходы, и вовсе не готовы выходить из тени.

ЕЩЕ ОДНА ДАМА

По данным Forbes, в России появилась вторая женщина-долларовый миллиардер. Ею стала единственная владелица и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Стоимость Wildberries издание, опубликовавшее в четверг рейтинг 20 самых дорогих компаний рунета, оценило в 1,2 млрд долларов. Ранее самой богатой женщиной РФ считалась президент компании Inteco Management Елена Батурина. По данным рейтинга Forbes "25 богатейших женщин России", в 2018 году ее состояние составляло 1,2 млрд долларов. Тогда состояние Бакальчук оценивалось вдвое ниже, чем сейчас – в 600 млн долларов.

По данным самой Wildberries, ее оборот в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд рублей. Онлайн-ритейлер работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В рейтинг 20 самых дорогих компаний рунета, кроме него, входят "Яндекс", Mail.Ru Group, Avito и Ozon Group.