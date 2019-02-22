БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия представит меры ребалансировки ситуации, если власти Соединенных Штатов поднимут пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в Бухаресте на пресс-конференции в рамках неформального совета министров стран ЕС по торговле.

На случай, "если будут пошлины на автомобили и автозапчасти, мы начали готовить список мер ребалансировки; если это произойдет, мы незамедлительно опубликуем этот список для консультаций, как требуют (правила – ред.) ВТО, и как мы сделали по стали и алюминию", сказала она.

Еврокомиссия летом ввела так называемые меры ребалансировки — дополнительные пошлины в 25% на импорт в Евросоюз определенных товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро — в ответ на повышение Соединенными Штатами тарифов на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европы. Это одна из мер, предпринимаемых Еврокомиссией в рамках правил ВТО, в связи с действиями США. Список включает, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (среди них апельсиновый сок, виски, рис, табачные изделия) и некоторые виды одежды. Новые пошлины ЕС, как предполагалось, будут действовать, пока действуют новые тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию из стран Евросоюза.

Мальмстрем, в частности, в октябре прошлого года сообщила, что поскольку не исключено введение Соединенными Штатами новых автомобильных пошлин, Еврокомиссия готовит на этот случай ответные меры в рамках правил ВТО. Тогда она сказала о списке товаров, который будет намного длиннее, чем список ЕК в ответ на пошлины США по стали и алюминию, потому что и вопрос затрагивает куда больший объем торговли.

Стоит отметить, что США и Еврокомиссия в июле прошлого года договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.