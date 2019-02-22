МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) готов обложить дополнительными пошлинами некоторые американские компании, если США поднимут налоги на импорт автомобильной продукции из стран союза, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с такими планами.

Как сообщил собеседник агентства, в число американских компаний, чья продукция будет обложена повышенными пошлинами, входят производитель спецтехники Caterpillar, корпорация Xerox и производитель чемоданов Samsonite International. Список компаний составляется Еврокомиссией (ЕК) и носит конфиденциальный характер, отметил источник.

Ранее в пятницу еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в рамках неформального совета министров стран ЕС по торговле заявила, что ЕК представит меры "ребалансировки" ситуации, если власти Соединенных Штатов поднимут пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей из ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявлял в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. В понедельник, 18 февраля, результаты были представлены Трампу, он должен принять решение в течение следующих 90 дней.