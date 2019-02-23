КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов помочь в реализации проектов по повышению качества дорог в украинском Приазовье, сообщает в субботу пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Европейский инвестиционный банк готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью", — говорится в сообщении по результатам встречи Климпуш-Цинцадзе с главой представительства ЕИБ на Украине Жаном-Эриком де Загоном.

"Будучи членом миссии ЕС по Приазовью, удалось воочию увидеть потребности региона. В частности, дороги, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев, требуют капитального ремонта. Поэтому есть над чем работать ", — сказал де Загон.

По мнению украинского вице-премьера, оценка экспертной миссии ЕС, которая недавно завершила свою работу в Приазовье, даст основания для активного привлечения ЕИБ к помощи этому региону.

Отмечается, что стороны также обсудили возможности внедрения инициативы по гуманитарному патронату со стороны ЕС отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

ЕИБ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в декабре выделили 176 миллионов евро на новый проект улучшения безопасности движения на Украине.