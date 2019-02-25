МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подготовило доклад, в котором содержатся расчеты ключевых рисков российской экономики в среднесрочной перспективе, пишет РБК со ссылкой на документ.

Как следует из доклада, главными препятствиями для экономики РФ, а также для роста инвестиций и производительности труда станут доминирование государственного сектора и рост монополизации.

По мнению авторов доклада, государственный сектор экономики в России занимает до 50 процентов. Это "создает неравные условия для деловой активности".

Помимо этого аналитиков беспокоит жизнеспособность ИТ-сектора: он также испытывает на себе сильное государственное вмешательство. "Высокая доля государственной собственности создает неравные условия для деловой активности, усугубляя другие подавляющие предпринимательство факторы, такие как слабые права собственности и относительное отсутствие верховенства закона", — пишут аналитики Moody's.

Что касается качества российских институтов в целом, то, по мнению экспертов, он остается на низком уровне.

"Низкие показатели России по коррупции и верховенству закона, скорее всего, связаны именно с неэффективностью судебной системы и значительным влиянием правительства на деловую среду и решения, особенно в тех случаях, когда это касается крупных квазигосударственных корпораций и банков", — цитирует РБК текст Moody’s.