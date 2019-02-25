МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания Rinsoco Trading Co. Limited, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк, один из акционеров "Уралкалия", направила в ЦБ РФ обязательное предложение о приобретении 13,2% акций калийной компании, говорится в сообщении Rinsoco Trading.

Дата представления обязательного предложения — 22 февраля, оферта направлена в отношении 387 миллионов 838 тысяч 836 акций.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет порядка 20% акций "Уралкалия".

В начале декабря 2018 года Сбербанк сообщил, что компания "Сбербанк Инвестиции" получила право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия". Бумаги были приобретены у Rinsoco Trading Co Limited, структуры Лобяка, бизнес-партнера Мазепина. Rinsoco Trading сохранила у себя 10,18% акций.