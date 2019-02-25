МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В аппарате правительства РФ создано новое подразделение — департамент регуляторной политики, который займется реализацией реформы контроля и надзора, сообщается на сайте кабмина.

Задача департамента — создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата.

"Одним из приоритетов деятельности департамента станет проведение объявленной президентом и председателем правительства глобальной реформы контроля и надзора — "регуляторной гильотины", — которая должна завершиться полной заменой действующей системы обязательных требований", — говорится в сообщении.