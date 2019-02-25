МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству РФ до 30 апреля представить предложения по снижению комиссий при безналичном переводе денежных средств, говорится в перечне поручений по итогам форума "Деловой России".

"Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения… о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт", — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственными назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов еще в июне прошлого года говорил, что Банк России подумает о преодолении "рабства ликвидности" в сфере банковских переводов, чтобы тарифная политика в отношении переводов внутри банка и за его пределы была одинаковой. Глава Сбербанка Герман Греф в январе заявил, что крупнейший российский банк принял решение постепенно снижать комиссии за переводы внутри банка, но разово отменять их не намерен.

Путин также поручил Банку России и правительству до 30 апреля 2019 года проработать возможность расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов.

Поручения, данные Путиным по итогам форума "Деловой России", который состоялся 6 февраля, опубликованы в понедельник на сайте Кремля. В ходе пленарного заседания форума президенту, в частности, предложили разрешить бизнесу рассчитываться онлайн так же, как это делают физлица, чтобы сделать платежи быстрыми и удобными, а саму систему расчетов между бизнесом более прозрачной, четкой и оперативной.

"Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения… о возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также о механизмах обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг", — отмечается в списке поручений.

Доклад по реализации этих поручений должен быть представлен до 30 апреля. Ответственными назначены Набиуллина и Медведев.

ЦБ в конце января запустил для физлиц систему быстрых платежей, которая позволит россиянам быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона. Ожидается, что для всех клиентов она будет полностью доступна с 28 февраля.

В ЦБ также заявляли, что в начале в системе быстрых платежей будут доступны переводы между физлицами, в дальнейшем — переводы от физлиц юрлицам, а на более поздних этапах развития платформы доступ к ней получат и юрлица.

Кроме того, президент поручил правительству РФ до конца февраля подготовить поправки о продлении на год амнистии капитала, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с сохранением всех гарантий, установленных Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и (или) государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", — говорится в сообщении.

На форуме "Деловой России" Путин заявлял, что амнистию капитала (которая действует до 1 марта 2019 года) надо продлить на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои денежные средства в Россию.