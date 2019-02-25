МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, в 2018 году получил чистый убыток по МСФО в размере 25,2 миллиарда рублей против прибыли в размере 31 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Чистый убыток составил 25,2 миллиарда рублей против прибыли в 31 миллиард рублей в тот же период 2017 года", — говорится в сообщении. Показатель не учитывает долю в прибыли ПАО "Уралкалий". Выручка "Уралхима" в прошлом году увеличилась на 18% и составила 110,2 миллиарда рублей, показатель скорректированная EBITDА — на 47%, до 37,7 миллиарда рублей.

Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 34% против 27% в 2017 году. Валовая прибыль повысилась на 24,5%, до 62,6 миллиарда рублей, операционная прибыль — в 1,6 раза, до 33,6 миллиарда рублей. Согласно информации на сайте компании, ОХК "Уралхим" последний раз раскрывала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2015 года.

В качестве одной из причин формирования убытка компания называет эффект от переоценки валютных активов и обязательств группы по официальному курсу рубля на конец отчетного года. "В 2018 году убыток от курсовых разниц от операционной и финансовой деятельности нетто составил 46,2 миллиарда рублей, а в 2017 году прибыль по аналогичным показателям составила 12,2 миллиарда рублей", — указывается в сообщении.

Кроме того, на финансовый результат группы значительное влияние также оказывает доля в прибыли "Уралкалия" ("Уралхиму" принадлежит около 20% акций калийной компании). Так, в 2017 году прибыль от доли в "Уралкалии" составила 16,1 миллиарда рублей.

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). Основным бенефициаром "Уралхима" является предприниматель Дмитрий Мазепин.