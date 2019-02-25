МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся второй раз — теперь в Ханое, 27-28 февраля. На этой неделе главными темами для обсуждения станут выполнение сингапурских договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализация отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Ранее главы государств общались в Сингапуре летом 2018 года. Однако дальше деклараций дело не пошло. Несмотря на публикацию совместного заявления о ядерном разоружении КНДР в ответ на предоставление США гарантий безопасности, конкретных мер не было принято.

Вместе с тем, азиатские биржи в начале неделе существенно растут – прежде всего, на фоне решения Трампа отложить очередное запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары. Но и корейский фактор нельзя сбрасывать со счетов.

"Инвесторы, судя по всему, рассчитывают на заявления о намерении свернуть северокорейскую ядерную программу, хотя надежды на конкретные действия не очень сильны", — пишет в своем обзоре главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин.

ЧЕГО ЖДУТ ОТ САММИТА

От встречи ожидают решения спорных политических вопросов. "Официальным пунктом в ходе переговоров является подписание мирного договора, который должен поставить точку в корейской войне. Данный шаг со стороны США больше связан с определенной нейтрализацией негативной риторики Северной Кореи по отношению к США и ее попыток наладить сотрудничество с Россией", — говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

В случае подписания мирного договора возможны обсуждения некоторых инвестиционных проектов между КНДР и США, а также потепление отношений между двумя Кореями, считает эксперт.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, успех саммита важен для всех его участников. "Лидеру КНДР необходимо усилить экономическую составляющую, особенно на фоне санкций. Особенно важен для него вопрос с валютной выручкой, без которой ситуация в стране быстро станет напоминать Венесуэлу. Трампу важно получить внешний успех на фоне ситуации с финансированием строительства стены на границе с Мексикой – согласия на этот счет в стране нет, а ряд штатов даже собрались подать на него в суд. Кроме того, успех с КНДР важен для него в рамках переговоров с Китаем", — говорит он.

Однако значимых договоренностей ждать не следует – скорее стороны ограничатся непредметным решением. Например, договорятся о налаживании дипотношений при посредничестве третьих стран. Это будет своего рода месседж, сигнализирующий о стабилизации в отношениях США и КНДР. Возможно также объявление о некоторых дополнительных преференциях, полагает Абзалов.

Какие-то экономические решения на переговорах лидеров США и Северной Кореи возможны, но больших ожиданий рынка на сей раз нет, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Предыдущие переговоры проходили на фоне явной напряженности, которая могла перерасти в горячее противостояние. Поскольку на текущий момент вопрос войны и мира не стоит, то и реакция рынка будет незначительной, уверен он.

"Могут быть подвижки в использовании территории Северной Кореи для отдельных проектов, организации транспортного коридора и другое. Впрочем, все это в большей степени отвечает интересам Китая и РФ, а Дональд Трамп пока не был замечен в симпатиях к Москве и Пекину. Соответственно, речь на переговорах может в большей степени идти о контроле над вооружениями и дальнейшем демонтаже ядерной программы Пхеньяна", — добавил эксперт.

ПОЛЬЗА ДВУХ КОРЕЙ

Максимально позитивный исход саммита пошел бы на пользу всем странам региона, уверены аналитики. Главное – договориться о ходе денуклеаризации КНДР, что выгодно и ей самой. В этом случае, она перестанет быть "страной-изгоем", и в ее экономику потекут инвестиции. Да и остальным игрокам безъядерная Северная Корея позволит развивать здесь различные проекты.

"Китай получит явный сигнал, что США проявляют мягкость к КНДР и делают многое для стабилизации в Азии. Это важно с точки зрения переговоров о таможенном противостоянии – КНР поймет, что и здесь Трамп не намерен давить слишком сильно. Вьетнаму, как организатору мероприятия, достанутся дополнительные перспективы роста и увеличение базы для американских инвестиций. Там есть очень интересные энергопроекты", — говорит Абзалов.

Что касается Южной Кореи, то она сможет и дальше развивать сотрудничество с КНДР с прицелом на объединение. В скором времени эксперты этого не ждут, напоминая о политических и экономических разногласиях. Однако если это произойдет, Южная Корея получит колоссальный рынок с потенциалом роста и дешевую рабочую силу. Здесь можно будет размещать производства, налаживать транспортное сообщение с Россией, а через нее и с Европой, что значительно удешевит логистику.

Но будут и проигравшие – так, военно-промышленные компании из-за снятия напряженности лишатся части заказов, а правые политики Южной Кореи и Японии потеряют возможность набирать очки на призывах сплотиться против одиозного режима в Пхеньяне, заключил Абзалов.