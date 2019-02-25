МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году вырос на 18,9% в натуральном выражении по сравнению с показателем за предыдущий год — до 1,06 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.

За декабрь объем импорта составил 113 тысяч тонн, что на 12,2% меньше, чем в декабре предыдущего года, и на 8,5% меньше, чем в ноябре 2018 года.

Ввоз в Россию кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций в прошлом году увеличился на 2% — до 74,4 тысячи тонн. В декабре 2018 года импорт этой продукции составил 5,5 тысячи тонн, что на 33,6% меньше показателя декабря 2017 года и на 10,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций за 12 месяцев вырос на 0,3% — до 25,7 тысячи тонн. Поставки продукции в декабре прошлого года составили 0,8 тысячи тонн, что на 77,5% ниже уровня декабря предыдущего года и на 72,6% меньше, чем в ноябре 2018 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции, согласно которым производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.

В конце января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому российские магазины с 1 июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, причем полки с первой они должны будут особым образом выделять.