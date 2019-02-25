МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Citgo Petroleum Corporation (Opco) и Citgo Holding Inc. (Holdco) в список на пересмотр с возможным понижением на фоне введения санкций США против их материнской компании, венесуэльской PDVSA, сообщило Fitch.

"Помещение в список на пересмотр "негативный" отражает повышенный риск невозможности рефинансирования для компаний, в связи с санкциями США против Венесуэлы", — говорится в сообщении агентства.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. На конец 2018 года у Citgo было около миллиарда долларов ликвидности, однако компания может столкнуться с финансовыми проблемами, если ее поставщики будут требовать предоплату на фоне политической неопределенности. Как сообщали ранее источники издания Wall Street Journal, Citgo Petroleum рассматривает возможность банкротства для защиты своих операций на фоне политического кризиса в Венесуэле.

Риски относятся к револьверному необеспеченному кредиту на 900 миллионов долларов Opco, срок погашения которого истекает в июле текущего года, а также к облигациям Holdco на сумму в 1,875 миллиарда долларов сроком погашения в феврале 2020 года.

В сообщении агентства отмечается, что в результате санкций США против PDVSA, ее "дочерние" компании подвержены кроме этого операционным рискам, а также "эффекту заражения" от PDVSA на фоне смены контроля и принуждением к рефинансированию долга Citgo.

Fitch планирует пересмотреть рейтинг по этим компаниям к середине лета, однако пересмотр может быть продлен, если у компаний есть надежный план рефинансирования или поиска альтернативных источников ликвидности. Сейчас долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Citgo Petroleum находится на уровне "B", Citgo Holding — на уровне "CCC".