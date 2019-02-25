МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Переход на обязательные эскроу-счета в строительстве в России может привести к временному росту цен на недвижимость, считает первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

С 1 июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

"Да, конечно возрастет, возможно, стоимость жилья. Хотя все в конечном счете определяется спросом и предложением. Не исключен временный небольшой рост стоимости, с одной стороны. Но с другой стороны, это нивелирует все риски, которые сегодня имеют наши граждане, отдавая деньги застройщику", — сделал чиновник прогноз в интервью телеканалу "Россия 24".

Первый вице-премьер добавил, что новый механизм направлен на сохранность денег дольщиков. "Мы видим, что финансовая культура наших застройщиков находится на крайне низком уровне. Мы начали разбираться: оказывается, никто не ожидал, что деньги, собранные на конкретный дом, могли на него не идти, а могли идти на подготовку новых площадок для новых инвестиций. В конечно счете такие схемы превращались в пирамиду", — сказал он, добавив, что в ряде случаев государству приходится выделять средства для достройки объектов.

"Переход на эскроу-счета, если говорить по-простому, значит, что твои деньги, которые переданы на долевое участие в строительстве, будут жестко отслеживаться и сохранены банком. Те деньги, которые переданы на приобретение доли в жилищном строительстве, будут находиться в банке, а банк уже будет предоставлять кредит застройщику", — пояснил он.

"Сейчас эти деньги придут к застройщику через кредит банка, а кредит дорогой. По оценкам Центрального банка, средняя стоимость кредита застройщику коммерческим банком, который будет привлекать средства на эскроу-счета, будет составлять около 8%", — пояснил Силуанов.