МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Капитализация недавно мало кому известных "Объединенных кредитных систем" (ОКС) на Московской бирже превысила 1,316 триллиона рублей, в результате чего компания по этому показателю разместилась среди "голубых фишек" — стала почти втрое дороже ВТБ и "Яндекса", чуть дороже "Сургутнефтегаза" и уже стоит порядка трети от "Роснефти".

Динамика котировок ее акций (рост в феврале в 75 раз) выглядит аномальной, признают в Банке России и обещают выяснить причины, чтобы обеспечить "справедливую" рыночную цену. Опрошенные же РИА Новости эксперты считают, что в данном случае мы имеем дело с "чудесами арифметики".

"Уникальность этой ситуации только в размере получившейся капитализации, хотя это – чисто арифметический эффект. Продать за такую цену компанию в реальности некому, да и сколько-нибудь приличный объем акций тоже не получится – никто не купит. В принципе, на рынке неликвидных акций подобные ситуации происходят периодически, и, что характерно, чаще именно в феврале-марте, иногда в сентябре-октябре… Возможно, это как-то связано с погодой", — прокомментировал эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

К закрытию сегодняшних торгов акции ОКС показывали рост на 39,88% к уровню предыдущего закрытия — до 55,49 тысячи рублей, и рыночная капитализация компании поднялась выше 1,3 триллиона рублей. Тот же показатель "Сургутнефтегаза" составляет сейчас порядка 1,254 триллиона рублей, НЛМК – почти 956 миллиардов, "Яндекса" – почти 648 миллиардов рублей, ВТБ – почти 470 миллиардов, рыночная капитализация "Роснефти" – порядка 4,202 триллиона рублей, следует из данных Московской биржи.

Вплоть до 6 февраля объем биржевых торгов акциями ОКС не превышал нескольких тысяч рублей в день. Впрочем, и такие дни выдавались в лучшем случае раз в неделю, а чаще сделок и вовсе не было. Однако после этой даты спекулянты активизировались, и объемы торгов стали расти: 40, 50, 70 тысяч рублей в день, затем 20 февраля — 400 тысяч, потом 1,2 миллиона, 1,5 миллиона рублей и, наконец, 25 февраля — 2,8 миллиона рублей. В результате цена акции ОКС с 6 февраля взлетела в 75 раз (с 740 рублей).

НПФ "Благосостояние" обратился в ЦБ РФ и просит регулятора осуществить проверку сделок в целях выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком.

АО "НПФ "Благосостояние" владеет 99,02% акций ОКС. В свободном обращении находится менее 1% ценных бумаг компании. При этом каких-либо существенных событий или операций, которые могли бы повлиять на оценку компании и обеспечить столь значительный рост стоимости ее акций, у ПАО "ОКС" не происходило, отмечают в фонде. По оценке НПФ, справедливая стоимость акции ОКС не должна превышать 1 тысячи рублей.

ЧЕМ ОТВЕТИТ ЦБ

Регулятор не уточнил, как именно и в какие сроки будет обеспечена "справедливая" рыночная цена ОКС. Также пока неизвестно, примет ли ЦБ какие-то меры на будущее во избежание таких казусов.

Вместе с тем утренний комментарий регулятора содержал намек на возможное привлечение к ответственности виновников. "Банк России постоянно отслеживает ход биржевых торгов. При резком изменении котировок акций или объемов торгов мы анализируем ситуацию, чтобы выяснить наличие признаков манипулирования и инсайдерской торговли", — прокомментировали РИА Новости в ЦБ РФ.

Согласно Уголовному кодексу РФ, самым жестким наказанием за манипулирование рынком, приведшее к существенному отклонению цены финансового инструмента от нормального уровня, является лишение свободы на срок до четырех лет. Правда, при этом есть оговорка — такие незаконные действия наказываются, если был причинен крупный ущерб либо они были сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

"На самом деле, рост цен на акции ОКС является наглядным примером тому, насколько далеко может завести цены на волне интереса спекулятивная игра", — отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова.

Динамика в акциях ОКС выглядит необоснованной, рост бумаг с бизнесом компании не связан, указывает инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин.

"После рекордных скачков по капитализации компания условно вошла в топ-10. Согласно отчетности, чистая прибыль компании в 2016 году составила минус 22 миллиона рублей, в 2017 — минус 14 миллионов рублей, а за первое полугодие 2018 оказалась положительной (552 миллиона рублей). Но ее абсолютно нельзя сравнить с компаниями, близкими по капитализации. С точки зрения рыночной статистики, нет какого-то предложения бумаг в стакане. Очень похоже, что участники сделок преследуют свои интересы", — говорит он.

Аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин считает, что здесь, действительно, не идёт речь о случайности, о какой-либо досадной ошибке при выставлении ордеров.

"Очевидно, что это не ошибка трейдера, что, к слову, не редкость. Например, инвесторы в свое время ошибочно вкладывались в Tweeter вместо Twitter с тикерами TWTR и TWTRQ соответственно, цена акций компании взлетела на 1400%", — приводит пример он. По его предположениям, какой-то фонд преследует интерес повышенной доходности своих инвестиций для отчетности перед клиентами, может быть обычная манипуляция котировками спекулянтов, интерес может быть связан с борьбой за контроль и еще много вариантов.

МАНИПУЛЯЦИИ НА РЫНКЕ АКЦИЙ РФ

Манипуляций акциями в РФ было достаточно много, в том числе крупными компаниями, отмечает Нигматуллин. "Например, известен рост стоимости "Ростелекома" в 2009 году до исторических максимумов", — говорит он.

"По какой-то причине, сознательно или случайно, кто-то проявляет интерес к почти неторгуемой бумаге, в результате чего котировка "встает по верхней планке" — на уровне максимально разрешенного биржей отклонения, который по неликвидным бумагам установлен биржей в районе 40%. Подключается еще несколько мелких спекулянтов, готовых рискнуть небольшой суммой и прокатиться на росте. На следующий день ситуация повторяется. Количество желающих купить растет до нескольких десятков", — указывает Нигматуллин.

"Но закавыка в том, что на этот, в принципе небольшой, но растущий спрос на рынке практически нет предложения. Просто самих акций практически нет", — поясняет спекуляционный механизм в неликвидных акциях эксперт.

В качестве примера он предлагает взглянуть на акции ОТС. Там среднегодовое количество сделок в день – одна, а объем — две штуки; даже сегодня, когда котировки стоят "по планке" уже который день, совершено 40 сделок с общим количеством акций 51 штука, подсчитал аналитик.

"Прекратится это безумие так же неожиданно, как и началось, сразу как кто-то из держателей сколько-нибудь серьезного количества акций компании заведет их на биржу и начнет продавать. Тогда котировки начнут падать также по планке, пока не опустятся ниже того уровня, с которого начинали… и котировки будут "лежать" на низком уровне несколько лет, так как любые новые попытки роста будут пресекаться желанием продавать у тех, кто "застрял" в этих бумагах по слишком большой цене", — продолжает возможный сценарий динамики акций Калачев.

Эксперт наблюдает такую картину с какой-нибудь мало предсказуемой бумагой почти каждый год, начиная с 2003 года и с перерывом в 2009-2012 годах. Иногда они "выстреливают" в два раза, иногда в четыре, и совсем редко когда более чем в 10 раз, как в случае с ОКС, отмечает он.

"Последний такой экстремальный случай, который я помню, происходил с акциями УК "Арсагера" в 2008 году. 12 февраля 2008 года состоялась первая сделка по 4,94 рубля за акцию. А к 5 марта цена в максимуме долетала до 111,15 рубля за штуку. Но уже 12 марта котировки показали минимум в 7,81 рубля за штуку, и впоследствии, после неоднократных попыток роста, успокоились ниже 4 рублей. Сейчас они стоят 3,13 и мало кому интересны", — привод еще один пример он.

ЦБ может легко определить, кто был бенефициаром сделок, и выяснить причины. Думаю, мы их скоро узнаем, заключает Нигматуллин.