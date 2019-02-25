МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Совокупный бюджет двух адресных программ поддержки спроса на авторынке России, работающих через льготное кредитование — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", составит в 2019 году 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.

"Механизм реализации вышеуказанных программ в 2019 году не изменится — скидка предоставляется на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости, приобретаемого автомобиля, либо 25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа. Однако максимальная стоимость автомобиля будет снижена до 1 миллиона рублей (с 1,45 миллиона — ред.), что позволит сконцентрировать поддержку на социально-приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей", — говорит собеседник агентства.

"Требования к заемщикам изменены не будут. Совокупный бюджет программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2019 году составит 3 миллиарда рублей. Реализация программ будет осуществлена на всей территории Российской Федерации", — пояснил он.