МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ опубликовало проект изменений в закон "Об электроэнергетике", определяющий параметры программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в так называемых неценовых зонах энергорынка, к которым относится и Дальний Восток.

С 2019 года в России стартует масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовят особые параметры программы модернизации. Планировалось, что проекты для этих регионов будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон энергорынка. Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС, затраты на это оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей.

Как и анонсировали регуляторы, опубликованный законопроект предусматривает, что правительство РФ на основании предложений правкомиссии по электроэнергетике определяет перечень проектов модернизации и строительства ТЭС в неценовых зонах (места их расположения, их установленную мощность, сроки ввода в эксплуатацию, технические требования к ним и стоимостные параметры). Часть инвестиций энергокомпаний в эти проекты и их окупаемость оплатят потребители ценовых зон за счет спецнадбавки к цене на мощность. Размер надбавки также будет определять правительство РФ.

Как распределяться платежи между потребителями ценовых и неценовых зон, в проекте не говорится.

Программа модернизации гарантирует энергокомпаниям окупаемость инвестиций в течение 15 лет (условия окупаемости для первого отбора 2019 года — 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ).

Доходность по проектам модернизации ТЭС в неценовых зонах планируется на общероссийском уровне. Поскольку в этих зонах предусмотрено более серьезное обновление мощностей, вплоть до строительства ТЭС, на мероприятия, не предусмотренные программой модернизации, предлагается не распространять механизм получения гарантированной доходности, говорил в сентябре РИА Новости источник в одном из ведомств, участвующих в разработке программы. Как решили этот вопрос, из проекта тоже неясно.