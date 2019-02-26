МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. АКРА подписало меморандум о сотрудничестве с индийским рейтинговым агентством CARE Ratings Ltd, вторым по величине крупнейшим рейтинговым агентством Индии, сообщили РИА Новости в российском агентстве.

Агентства планируют вести совместную аналитическую работу, развивать технологическое и информационное сотрудничество и способствовать взаимному признанию индийскими и российскими инвесторами и регуляторами.

"Главной целью меморандума является развитие стратегического взаимодействия для предоставления комплексной поддержки российским и индийским инвесторам. Индийская экономика является самой быстроразвивающейся в мире, ее вклад в глобальный рост — около 9%", — отметили в АКРА.

CARE Ratings обладает более чем 25–летней историей и полным набором лицензий на предоставление рейтинговых услуг.

В ноябре 2017 года АКРА подписало меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating. Таким образом, АКРА продолжает расширять сеть партнерских рейтинговых агентств в рамках БРИКС с целью повысить прозрачность и взаимную привлекательность рынков стран-членов объединения.

"Рейтинговое агентство АКРА принимает активное участие в обсуждении проекта создания рейтингового агентства БРИКС. Вслед за оформлением сотрудничества с китайским агентством Golden Credit Rating в ноябре 2017 года, подписание меморандума о сотрудничестве между АКРА и индийским рейтинговым агентством CARE Ratings является значимым шагом в развитии этого направления. Мы намерены использовать уже накопленный опыт обмена лучшими практиками в области методологий, технологий и аналитических подходов для того, чтобы обеспечить российских и международных инвесторов наиболее качественным рейтинговым и аналитическим продуктом", — заявил председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.