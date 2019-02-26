МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Российские банки в январе текущего года выдали россиянам 801 тысячу кредитных карт, что больше аналогичного периода прошлого года на 21,9%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"По данным 4200 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 801 тысячу единиц, увеличившись на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — сказано в исследовании.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (52,2 тысячи карт), Московской области (45,9 тысячи карт) и Краснодарском крае (31,7 тысячи карт). При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования была зафиксирована в Московской области (рост на 47,9%), Ставропольском крае (рост на 46,8%) и Ханты-Мансийском АО (рост на 32,9%).

В то же время, по данным экспертов, наименьшая динамика роста выдачи новых кредитных карт в первый месяц текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была отмечена в Кемеровской области (рост составил всего 6,8%), Хабаровском крае (рост на 8,8%) и Омской области (рост на 10,8%).

"Количество новых кредитных карт, выданных в первый месяц 2019 года, существенным образом увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с тем, рост в первый месяц наступившего года оказался несколько меньшим в сравнении со среднегодовыми темпами роста выдачи кредитных карт в 2018 году", – прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.