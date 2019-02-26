МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Томские ученые разработали систему, которая позволяет управлять беспилотными автомобилями в самых экстремальных условиях, в том числе во время урагана. Соответствующий проект стоимостью 45 миллионов рублей был поддержан на заседании рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автонет".

При этом разработчики проекта "Суррипа" (Система управления рулевой рейкой и привода автомобиля на базе системы принятия решений технического зрения) запросили на его реализацию у фонда НТИ 31 миллион рублей, остальное профинансируют другие инвесторы.

Работающие на базе этой системы беспилотники смогут добираться до самых труднодоступных и опасных мест, в том числе таких, где не смогут работать пилотируемые людьми машины.

"На основе таких технологий можно будет говорить и о создании автоматизированных спасательных автомобилей", — отмечает пресс-служба.

"Проект конкурентен на международном рынке, так как ориентирован на неидеализированные дорожные условия. Аналогов нет, а, значит, мы в перспективе сможем выйти на рынки стран, где существуют угрозы ЧС", – уверены в "Автонете".