МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE за 2018 год уменьшилась на 22,6% по сравнению с прошлым годом — до 4,707 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 5,11 евро против 6,61 евро годом ранее. Выручка компании составила 62,675 миллиарда евро, что на 2,4% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль составила 348 миллионов долларов, уменьшившись в 4,4 раза в годовом выражении. Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 0,37 евро против 1,68 евро годом ранее. Выручка компании составила 15,586 миллиарда евро, что на 2,3% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"С нашей новой корпоративной стратегией 2019 год станет для нас переходным годом… В этом году мы адаптируем наши структуры и процессы и будем ориентироваться четко на потребности наших клиентов", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров BASF Мартина Брудермюллера (Martin Brudermuller).

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 122 тысячи человек.

В сентябре 2018 года BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2019 года, при этом первичное размещение акций (IPO) объединенного предприятия состоится не раньше второго полугодия 2019 года.