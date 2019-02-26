МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 44% — до 3,059 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период возросла на 28% — до 11,67 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 56% — до 6,231 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 53% против 44% годом ранее. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на конец 2018 года снизилось до 1,1x.

Чистый оборотный капитал за год сократился на 60% — до 867 миллионов долларов. Свободный денежный поток составил 4,931 миллиарда долларов (годом ранее — минус 173 миллиона долларов). Объем капитальных вложений сократился на 22% — до 1,6 миллиарда долларов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.