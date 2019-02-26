МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 27 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков с погашением в 2024 и 2029 годах, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 года года и ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщил Минфин.

На прошлой неделе Минфин России разместил облигации федерального займа трех выпусков на 32,9 миллиарда рублей при совокупном спросе 85,3 миллиарда рублей.