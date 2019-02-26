МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Указом президента РФ Владимира Путина министерство по развитию Дальнего Востока переименованов в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Постановляю переименовать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны РФ", — говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.