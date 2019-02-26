МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. США цинично продавливают свой СПГ, заставляя послов в странах Европы нажимать на внешнеэкономические каналы, шантажируя другие страны, сообщил в интервью "Газете.Ru" глава минэнерго России Александр Новак.

В частности, по его словам, подобное поведение США отражается на проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2".

"Здесь есть две разные позиции. Наша позиция заключается в том, что "Северный поток-2" — коммерческий проект. Он реализуется "Газпромом" в консорциуме с другими европейскими компаниями…. И эти мировые компании, те же Engie, Shell и другие, они бы не реализовывали этот проект, если бы это было коммерчески неинтересно", — сказал Новак.

"С другой стороны, существует некое второе мнение со стороны некоторых европейских стран, поддерживаемых Еврокомиссией. Например, что при реализации этого проекта, якобы увеличится зависимость Европы от российского газа. А Украина потеряет доходы от транспортировки газа, которые сегодня она получает. Поэтому любыми способами, любыми силами, методами, путем изменения законодательств или путем прямого шантажа необходимо оставить этот объем газа через украинскую газотранспортную систему", — продолжил министр.

"Плюс, естественно, тут заинтересованы США, которые цинично продавливают свой сжиженный природный газ в Европу. Причем абсолютно цинично заставляя послов во многих европейских странах просто давить по внешним экономическим каналам, шантажируя другие страны по разным направлениям, включая оказание помощи", — добавил он.

Новак подчеркнул, что все политические мнения насчет реализации других маршрутов противоречат рынку, конкуренции и это также противоположно интересам самих европейских потребителей.