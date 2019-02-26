МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ не видит угрозы реализации "Северного потока-2" из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию "Газета.Ru".

"Мы будем наблюдать, будем мониторить. Нам необходимо окончательно видеть тексты этих поправок. В любом случае, мы считаем, что строительству газопровода, это не угрожает. В ежедневном режиме сейчас идет прокладка трубы по дну Балтийского моря. Даже сейчас, пока мы с вами разговариваем, в день укладывается по 5-6 километров", — сказал Новак.

По словам министра, суть Газовой директивы — это распространение действия третьего энергетического пакета на офшорные проекты. "На наш взгляд, юридически в этом нет никакой необходимости. Это, честно говоря, нонсенс, потому что это не имеет отношения к прохождению таких маршрутов через территорию Европы", — сказал он.

Новак отметил, что этот вопрос рассматривался во время дискуссии на встрече представителей стран Евросоюза, и текущий вариант более мягкий вариант, чем предыдущие. "Тем не менее, на сегодняшний день еще идут различные процедуры обсуждений и окончательного решения не принято. В конечном итоге, наверное в марте или в другие сроки, как это будет установлено, будет непосредственно рассмотрен проект закона", — подчеркнул министр.