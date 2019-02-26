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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ не видит угрозы реализации "Северного потока-2" из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию "Газета.Ru".

"Мы будем наблюдать, будем мониторить. Нам необходимо окончательно видеть тексты этих поправок. В любом случае, мы считаем, что строительству газопровода, это не угрожает. В ежедневном режиме сейчас идет прокладка трубы по дну Балтийского моря. Даже сейчас, пока мы с вами разговариваем, в день укладывается по 5-6 километров", — сказал Новак.

По словам министра, суть Газовой директивы — это распространение действия третьего энергетического пакета на офшорные проекты. "На наш взгляд, юридически в этом нет никакой необходимости. Это, честно говоря, нонсенс, потому что это не имеет отношения к прохождению таких маршрутов через территорию Европы", — сказал он.

Новак отметил, что этот вопрос рассматривался во время дискуссии на встрече представителей стран Евросоюза, и текущий вариант более мягкий вариант, чем предыдущие. Так, Германия подготовила поправки, которые распространили действие этого третьего энергопакета только на ту часть инфраструктуры, которая находится в территориальных водах страны, куда заходит газопровод. "Тем не менее, на сегодняшний день еще идут различные процедуры обсуждений и окончательного решения не принято. В конечном итоге, наверное в марте или в другие сроки, как это будет установлено, будет непосредственно рассмотрен проект закона", — подчеркнул министр.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву ЕС, распространив с их помощью ряд правил третьего энергопакета на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран. Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале согласовали компромиссный вариант поправок к директиве, частично изменив изначальные предложения ЕК. По компромиссному варианту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, при котором компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. К этим нормам также относится возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

Однако предлагается и несколько схем предоставления исключений из новых правил директивы, которые планируется делать ограниченными по сроку действия. Они различаются в зависимости от того, является ли газопровод новым или уже существующим. К последним планируется отнести трубы, которые были завершены до вступления новых правил в силу, сообщал источник журналистам. Он не исключил, что вступление в силу новых правил возможно в июне. Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее во вторник заявил, что оценивать данную инициативу пока рано, однако есть понимание, что речь идет о незначительном участке территории, менее 20 километров.