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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. РФ выйдет на сокращение добычи нефти по сделке ОПЕК+ в оговоренном объеме 228 тысяч баррелей в сутки к концу марта-началу апрелю, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию "Газета.ру".

"К 1 февраля мы вышли на сокращение добычи где-то в 90-100 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года. А учитывая, что в декабре у нас показатели добычи были выше, чем в октябре, где-то на 50 тысяч баррелей, то относительно декабря сокращение сейчас составило уже почти 140-150 тысяч баррелей в сутки. Это достаточно большие и высокие темпы сокращения. И я думаю, что мы в течение марта, к концу марта-в начале апреля, выйдем на те параметры, которые были оговорены в рамках соглашения", — сказал министр.

Он напомнил, что согласно декабрьским договоренностям ОПЕК+, Россия будет постепенно выходить на уровень сокращения, который на себя взяла на эти полгода – на 228 тысяч баррелей в день. "В настоящее время мы полностью соответствуем заключенным договоренностям: исполняем полностью обязательства и постепенно сокращаем добычу", — подчеркнул Новак.

По его словам, постепенное сокращение добычи связано со спецификой Крайнего Севера, низкими температурами в зимний период. "Одномоментно технически невозможно завинтить вентиль и снизить добычу. Зимой очень опасно взять и резко глушить скважину – есть риск, что в будущем она может быть не восстановлена. И это будут безвозвратные потери", — пояснил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.