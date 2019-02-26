МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Эквадор запросил разрешение у ОПЕК на увеличение добычи нефти сверх установленной в рамках сделки ОПЕК+ квоты для страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и невозобновляемых природных ресурсов южноамериканской страны Карлоса Переса.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 812 тысяч приходятся на 11 стран ОПЕК. В их число вошли Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Согласно действующей квоте, добыча Эквадора должна составлять около 508 тысяч баррелей нефти в день.

"Мы работаем над тем, чтобы получить специальную уступку от ОПЕК, чтобы Эквадор мог производить как минимум 530 тысяч баррелей нефти в сутки", — цитирует министра агентство.

При этом отмечается что запрос был направлен в ОПЕК еще в ноябре прошлого года. "Они не дали нам официального согласия на то, что мы можем добывать больше нашей квоты или на то, чтобы отсчитывать (сокращение добычи — ред.) от более раннего уровня добычи, а не от текущего уровня", — отметил министр.

Он добавил, что текущий уровень добычи в стране составляет 535 тысяч баррелей нефти в сутки, при этом в 2018 году страна добывала 517 тысяч баррелей нефти в сутки.