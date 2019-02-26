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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Текущие цены на нефть относительно приемлемы как для производителей, так и потребителей, а волатильность на рынке нефти невысокая, такого результата удалось достичь во многом именно благодаря сделке ОПЕК+, сообщил в интервью "Газете.Ru" глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня мы видим на рынке более-менее спокойную, стабильную ситуацию, невысокую волатильность и более-менее приемлемые цены, которые устраивают и экспортеров, и потребителей. Мы считаем, что благодаря сделке (ОПЕК+ — ред.) в первую очередь, достигнута такая стабильность", — сказал Новак.

Министр добавил, что за счет этого зимний период, когда спрос обычно падает на 2 миллиона баррелей в сутки относительно летнего периода, проходит спокойно.

"У нас цены в декабре 2018 года до 50 долларов падали. Если бы затоваривание продолжалось, мы бы увидели очень низкие значения. Я даже не хотел бы называть их. Напомню, что в январе 2016 года цены доходили до уровня 25-27 долларов за баррель. И не исключено, что мы побили бы эти рекорды в сторону снижения на рынке (без сделки ОПЕК+ — ред.)", — заключил он.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Цены на нефть марки Brent в настоящий момент торгуются у уровня в 65 долларов за баррель, WTI — 55 долларов. В то же время президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз в своем микроблоге в Twitter заявил, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".