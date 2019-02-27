ВАШИНГТОН, 27 фев /ПРАЙМ/. Россия требует от США и Великобритании разблокировать счета Венесуэлы, которая уже ограблена на сумму около 30 миллиардов долларов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вместо лицемерной попытки ввезти помощь на 20 миллиардов долларов необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских предприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости", — завил Небензя на заседании СБ ООН.

Он добавил, что также заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на 7 миллиардов долларов и золотые активы Венесуэлы в Великобритании на 1,2 миллиарда долларов.

"Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", — добавил постпред.

"Хотелось бы поблагодарить коллег из ооновских агентств и их партнеров из крупных гуманитарных организаций за отказ поддержать эту политическую провокацию. Мы требуем прекратить нарушать резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН", — отметил Небензя.