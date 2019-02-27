МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства ввело негласные ограничения для экспортеров зерна, от этом со ссылкой на менеджеров зерновых компаний и федеральных чиновников пишет газета "Ведомости".

Собеседники издания сообщили, что квоты на вывоз зерна из страны распределены между крупными трейдерами. ОСновой для распределения послужили показатели экспорта октября прошлого 2018 года.

Россельхознадзор в свою очередь тоже усилил контроль над вывозимым зерном, в результате чего сроки проверок увеличились. Экспортеры пожаловались в беседе с изданием на проблемы с получением фитосанитарных документов на зерно и простой.

"Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна – чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным", — пишет газета.

Урожай прошлого года оказался скромным — всего 112,9 млн тонн зерна. В 2017 году урожай зерна был рекордным за всю свою историю, он составил 135,5 млн тонн. Прогноз урожая зерна в России на 2019 год — до 118 млн тонн, в связи с чем прогноз экспорта на 2018/19 сельскохозяйственный год Минсельхоз не менял, это 42 млн тонн (на 20% меньше, чем в прошлом сезоне).