МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров в срок до 25 марта внести поправки в закон о субсидировании ипотеки для семей с двумя и более детьми. Изменения касаются срока кредитования — распространить действие закона на весь срок действия кредитов. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов (займов)", — сообщается на сайте.

Помимо этого поручение дано премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной в срок до 1 июля текущего года обеспечить внесение в законодательство изменений об "ипотечных каникулах".

"Правительству РФ совместно с Банком России… обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения — 1 июля 2019 года, ответственные за выполнения — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Путин также поручил правительству РФ до ЦБ РФ принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и ниже.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8% годовых и менее. Доклад – до 15 января 2020 года, далее – один раз в полгода", — говорится в документе.

Еще один жилищный вопрос — строительство индивидуального жилья. Президент правительству совместно с ЦБ обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства.

"Обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства", — говорится в списке поручений.

Поручения даны в рамках реализации ежегодного послания президента Федеральному Собранию от 20 февраля.

Напомним, что в послании Федеральному собранию Путин озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и Банку России постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, а также установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты, не навредив при этом финансовым организациям, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.